Губернатор Кузбасса поздравил медиков с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Илья Середюк поздравил медиков с профессиональным праздником - в третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника.

«В Кузбассе это 50 тысяч медиков, каждый из которых не просто работает на своем месте, а служит самому благородному призванию – спасению жизни», - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что медицина в Кузбассе становится доступнее: в 2025 году после капремонта открылись более 30 медучреждений и 48 новых ФАПов и амбулаторий. В этом году появится еще шесть новых учреждений.

Также в регионе развивается телемедицина, санавиация, ведется большая работа ведется для привлечения специалистов.

Особые слова благодарности губернатор выразил медицинскому сообществу за помощь Горловке.

«От всей души поздравляю вас с праздником. Спасибо за профессионализм, стойкость, чуткость и готовность прийти на помощь в любое время. Крепкого вам здоровья, физических и душевных сил!», - сказал Илья Середюк.

Ранее мы писали, что в Кузбассе 7-летний мальчик впал в кому из-за теплового удара, а также стартовала приемная кампания в вузах и колледжах.