Илья Середюк рассказал о династии врачей из Новокузнецка

Начало династии оложила Елена Алексеевна, акушер-гинеколог из поселка Яя.

Общий трудовой стаж династия врачей Епифанцевых из Новокузнецка - 150 лет! О семье медиков рассказал губернатор Илья Середюк в День медицинского работника.

Основатель династии - акушер-гинеколог из поселка Яя Елена Алексеевна. Ее сын Александр Геннадьевич стал нейрохирургом, его жена Наталья Николаевна — тоже врач. Представитель третьего поколения - Ксения Александровна – трудится в Новокузнецкой городской клинической больнице № 1. И уже ее сын, правнук основательницы Александр тоже готовится поступать в медицинский институт.

«Такие семьи не только помогают передавать из поколения в поколение знания и опыт. Они на собственном примере показывают, что медицина — это настоящее призвание. Низкий поклон каждому медику Кузбасса за труд! С праздником!», - сказал Илья Середюк.

Ранее мы писали, что в Кемерове временно перенесли остановку «Улица Чкалова», а также жительница Кузбасса отдала 1 млн рублей, чтобы «погасить» кредит, который она не брала.