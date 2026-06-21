В Кемерове временно перенесли остановку «Улица Чкалова»

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове с 20 июня перенесена остановка общественного транспорта «Улица Чкалова». Это связано с работами по модернизации трамвайного маршрута №10, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения действуют только с одной стороны проспекта Ленина: при движении от вокзала в стороны улицы Дзержинского. Остановку «пододвинули» на 50 метров ближе к улице Пролетарской.

Когда работы по реконструкции на этом участке будут завершены, остановку вернут на прежнее место.

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