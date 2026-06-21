Три человека утонули в Кузбассе за сутки

Фото: архив КП. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе за сутки зарегистрировано сразу несколько происшествий на воде, в том числе с летальным исходом. Об этом сообщили в Центре медицины катастроф региона.

Так, в селе Драченино Ленинск-Кузнецкого района утонул 17-летний парень.

В Новокузнецке в воде погибла 9-летняя девочка. Еще двух детей удалось спасти: 12-летняя пострадавшая была доставлена в травмпункт, ее состояние оценивается как удовлетворительное, у 14-летней школьницы диагностировано состояние средней степени тяжести.

Кроме того, в Новокузнецком районе трагедией закончился отдых для 62-летнего мужчины.

Специалисты призвали не оставлять детей без присмотра у воды, не купаться на «диких» пляжах и заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы писали, что в Кемерове временно перенесли остановку «Улица Чкалова», а также жительница Кузбасса отдала 1 млн рублей, чтобы «погасить» кредит, который она не брала.