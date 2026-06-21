В Кузбассе из-за жары активизировались змеи

Фото: Иван ОЛЕКСЮК.

За последние дни в Кузбассе зафиксировано сразу несколько случаев нападения змей на людей. Об этом сообщили в Центре медицины катастроф региона.

Так, от укуса гадюки пострадал 45-летний житель Кемеровского района – змея набросилась на мужчину недалеко от деревни Старая Балахонка. Еще один инцидент произошел в Новокузнецком районе: там жертвой ядовитой змеи стал 12-летний подросток, который гулял по тайге. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

«В период летнего зноя пресмыкающиеся особенно активны, и при выезде на природу необходимо соблюдать меры предосторожности», - напомнили медики.

В частности, рекомендуется надевать в лес высокие резиновые сапоги и брюки из толстой ткани. Прежде чем сесть на траву, поваленное дерево или зайти в густые заросли, нужно проверить местность длинной палкой. При появлении змеи не надо делать резких движений, пытаться ее прогнать, лучше медленно отойти на безопасное расстояние.

Ранее мы писали, что в Кемерове временно перенесли остановку «Улица Чкалова», а также жительница Кузбасса отдала 1 млн рублей, чтобы «погасить» кредит, который она не брала.