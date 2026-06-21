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НовостиОбщество21 июня 2026 22:42

Кузбасс присоединится к Всероссийской акции «Минута молчания»

22 июня в Кузбассе на одну минуту остановится привычный ритм жизни
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Сегодня, в очередную годовщину начала Великой Отечественной войны, в Кузбассе пройдет Всероссийская акция «Минута молчания».

В 12.15 по московскому времени по всей России и, в том числе в нашем регионе, будет объявлена минута скорби. Прервется вещание на телевидении, радио и кабельных каналах. Также прекратят работу кассы в торговых центрах, встанет общественный транспорт, приостановится работа на предприятиях, где позволяет технологический процесс. Люди склонят головы и вспомнят родных и близких, павших в годы войны.

Акция направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Ранее мы писали, что в Кемерове временно перенесли остановку «Улица Чкалова», а также жительница Кузбасса отдала 1 млн рублей, чтобы «погасить» кредит, который она не брала.