В Кемерове временно отключат светофоры на трех перекрестках. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове 22 июня временно не будут работать светофорные объекты. Об этом сообщает администрация города.

Так, с 09.00 до 16.00 временно отключат светофоры на трех перекрестках: ул. 1-я Линия - ул. 4-я Цветочная, ул. Суворова - ул. Мариинская, ул. Суворова - ул. Ишимская.

Это связано с плановыми ремонтными работами, которые проводят специалисты АО «Кемеровская горэлектросеть». Водителям следует соблюдать правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

Ранее мы писали, что в Кемерове началась модернизация трамвайного маршрута №10, а также стартовала приемная кампания в вузах и колледжах.