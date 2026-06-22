11 курсов химиотерапии и восьмичасовая операция: кузбасские врачи спасли пациента с обширной опухолью брюшной полости

Фото: соцсети Андрея Тарасова.

В Кузбасском клиническом онкологическом диспансере имени М.С. Раппопорта пациенту с обширной злокачественной опухолью брюшной полости провели 11 курсов химиотерапии и сложнейшую операцию. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Патологию обнаружили, когда у 49-летнего мужчины появилась желтуха. Он обратился к томским врачам, оценив масштабы проблемы, специалисты только взяли материал для гистологического исследования.

В Кузбасском онкодиспансере новообразование уменьшили с помощью химиотерапии. Затем провели сложную реконструктивно-пластическую гастропанкреатодуоденальную резекцию. Врачи удалили пораженные опухолью головку поджелудочной железы, двенадцатиперстную кишку, часть желудка, желчный пузырь, желчный проток, большой сальник и ткани с лимфоузлами. При этом они сохранили магистральные сосуды и восстановили непрерывность пищеварительного тракта. Операция длилась восемь часов.

Пациент полностью восстановился. Чтобы закрепить результат, ему назначили курс адъювантной полихимиотерапии.

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