Жителей Кемерова предупредили о шуме и рыжих выбросах с 22 по 25 июня. Фото: КАО «Азот».

В Кемерове с 22 по 25 июня со стороны КАО «Азот» возможен повышенный шум и кратковременные выбросы рыжего цвета. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

На предприятии проведут плановые работы по остановке и пуску агрегата АК-500 цеха № 15, где производят азотную кислоту.

Все работы выполняются в соответствии с внутренними документами предприятия. Во время остановки и пуска цеха ведется постоянный мониторинг санитарно-защитной зоны КАО «Азот».

Ранее мы писали, что в Кемерове началась модернизация трамвайного маршрута №10, а также стартовала приемная кампания в вузах и колледжах.