Глава СКР потребовал доклад по делу о нападении на супружескую пару в Кузбассе

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Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении на супружескую пару в Прокопьевске. Об этом сообщает пресс-службе ведомства.

Мужчина избил местного жителя и его жену во время уличного конфликта. После этого было возбуждено уголовное дело, а сам нападавший был заключен под стражу. При этом пострадавшие сообщают, что получают от его родственников угрозы. Супруги считают, что дело нужно переквалифицировать по более тяжкой статье.

Кузбасский следком будут ходатайствовать о передаче уголовного дела в свое производство – сейчас его расследует полиция. Обо всех новых обстоятельства дела будет доложено в центральный аппарат ведомства.

Ранее мы писали, что бывший председатель правительства Кузбасса не признал вину по делу о мошенничестве на 72 млн рублей, а также в Новокузнецке сократили вредные выбросы в атмосферу более чем на треть.