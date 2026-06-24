Названа дата открытия горнолыжного сезона в Шерегеше 2026/2027

Фото: архив КП. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Следующий горнолыжный сезон в Шерегеше откроется 21 ноября. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк на молодежном форуме «Шерегеш» 24 июня.

«К этому дню на курорте по статистике бывает уже достаточно снега, чтобы сделать катание комфортным», - подчеркнул глава региона.

Напомним, что горнолыжный сезон в Шерегеше один из самых продолжительных в России - он длится с ноября по май. В прошлом году сезон открылся 22 ноября.

Ранее мы писали, что на молодежном форуме «Шерегеш» обсудили идеи по развитию внутреннего туризма в стране, а также в Кузбассе ввели ограничения на продажу топлива на ряде АЗС.