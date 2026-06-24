Отремонтированный лицей №89 в Кемерове откроет свои двери 1 сентября

Фото: соцсети главы Кемерова Дмитрия Анисимова.

Главный корпус лицея №89 откроет свои двери после ремонта 1 сентября. Об этом сообщил глава Кемерова Дмитрий Анисимов, который сегодня проверил готовность здания.

«Лицей №89 полностью преобразился — капитальный ремонт объекта почти завершен. Позади большой путь: мы обновили полувековое здание, заменили все инженерные сети, отремонтировали учебные классы и навели порядок вокруг школы. Для ребят закуплено новое современное оборудование, педагогический коллектив укомплектован», - рассказал Дмитрий Анисимов.

В лицее будут обучаться 1500 учеников.

Напомним, что ремонт проводится по региональной программе обновления образовательной инфраструктуры.

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