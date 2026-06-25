В Кузбассе мужчина разобрал соседский дом на дрова

В Кемерове задержали мужчину, который разобрал соседский дом на дрова. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кедровке 53-летний мужчина разобрал соседский дом на дрова и стал фигурантом уголовного дела. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Частный дом и сарайка долгое время стояли бесхозными, и мужчина решил, что хозяин уже не вернется. В течение двух лет кемеровчанин демонтировал соседские постройки, а похищенные деревянные бревна использовал как дрова, которыми топил печь в своем жилище. Однако недавно в Кедровку из Гурьевска приехала 35-летняя владелица участка и обнаружила дом разобранным. Сумма причиненного ущерба составила более 200 000 рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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