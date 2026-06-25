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НовостиПроисшествия25 июня 2026 23:03

В Кузбассе мужчина разобрал соседский дом на дрова

В доме долго никто не жил, и сосед решил, что постройка никому не нужна
Анастасия СЕРГЕЕВА
В Кемерове задержали мужчину, который разобрал соседский дом на дрова.

В Кемерове задержали мужчину, который разобрал соседский дом на дрова.

Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кедровке 53-летний мужчина разобрал соседский дом на дрова и стал фигурантом уголовного дела. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Частный дом и сарайка долгое время стояли бесхозными, и мужчина решил, что хозяин уже не вернется. В течение двух лет кемеровчанин демонтировал соседские постройки, а похищенные деревянные бревна использовал как дрова, которыми топил печь в своем жилище. Однако недавно в Кедровку из Гурьевска приехала 35-летняя владелица участка и обнаружила дом разобранным. Сумма причиненного ущерба составила более 200 000 рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что названы хэдлайнеры фестиваля НЕБОФЕСТ в Кемерове, а также в Кузбассе 27 июня запретят продавать алкоголь.