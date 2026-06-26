Изобретением кузбасского школьника заинтересовались сотрудники Росгвардии

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

В Новокузнецке на службу в ОМОН пригласили юного изобретателя из Белова Николая Барсукова, который разработал комплекс радиоэлектронного обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Сотрудники провели для школьника экскурсию, познакомили с историей подразделения, а также продемонстрировали беспилотные летательные аппараты. Юный изобретатель смог попробовать свои силы в управлении одним из них.

Главным событием встречи стала практическая проверка устройства радиоэлектронного противодействия БПЛА, которое Николай доработал с учетом предыдущих рекомендаций. Устройство способно обнаруживать сигналы беспилотников и создавать помехи на каналы их управления и навигации. Специалисты подтвердили работоспособность отдельных технических решений, однако отметили, что разработка требует дальнейшего совершенствования.

Школьнику вручили благодарственное письмо за целеустремленность и инициативность и пригласили после окончания школы служить в Росгвардии.

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