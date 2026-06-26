Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+23°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июня 2026 0:59

Любовь зла: в Новокузнецке женщина порезала мужа ножом

Новокузнечанка ранила мужа ножом во время семейной ссоры
Анастасия СЕРГЕЕВА
Росгвардейцы задержали жительницу Новокузнецка, причинившую ножевое ранение мужчине.

Росгвардейцы задержали жительницу Новокузнецка, причинившую ножевое ранение мужчине.

Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке задержали женщину, которая с ножом набросилась на супруга. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

ЧП произошло на улице Тореза. Во время застолья между супругами произошел конфликт. В ходе ссоры женщина взяла со стола кухонный нож и ударила им мужа в грудь. После сама сообщила о произошедшем в экстренные службы и до прибытия медиков пыталась оказать пострадавшему помощь.

Росгвардейцы передали новокузнечанку сотрудникам органов внутренних дел, а ее супруг был госпитализирован.

Ранее мы писали, что лучшие кардиологи страны съехались в Кузбасс для обмена опытом, а также в Кузбассе назначен новый министр экономического развития.