Любовь зла: в Новокузнецке женщина порезала мужа ножом

Росгвардейцы задержали жительницу Новокузнецка, причинившую ножевое ранение мужчине. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке задержали женщину, которая с ножом набросилась на супруга. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

ЧП произошло на улице Тореза. Во время застолья между супругами произошел конфликт. В ходе ссоры женщина взяла со стола кухонный нож и ударила им мужа в грудь. После сама сообщила о произошедшем в экстренные службы и до прибытия медиков пыталась оказать пострадавшему помощь.

Росгвардейцы передали новокузнечанку сотрудникам органов внутренних дел, а ее супруг был госпитализирован.

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