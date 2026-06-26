Кузбассовцы могут стать владельцем памятника архитектуры за 1 рубль

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе составили список памятников архитектуры, которые можно получить в аренду или в собственность на льготных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

В перечень вошли 16 объектов культурного наследия, расположенных в Кемерове, Новокузнецке, Мариинске, Прокопьевске, а также в Яшкинском и Топкинском округах. Среди них - школа и жилые дома АИК «Кузбасс», спроектированные голландским архитектором Йоханнесом Ван Лохем, дом купца Фонарева, построенный в середине XIX века и другие.

Все объекты продаются по единой схеме: нужно внести задаток 20% от кадастровой стоимости здания, сама покупка обойдется в 1 рубль. Главное условие — отреставрировать здание в течении пяти лет.

Для предпринимателей, ставших владельцами таких объектов, также предусмотрен ряд льгот. Например, снижение налога на имущество на сумму затрат на реставрацию, инвестиционный вычет по налогу на прибыль (в части, зачисляемой в областной бюджет) и другие.

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