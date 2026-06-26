На Южном в Кемерове временно отключат светофоры

Фото: архив КП. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 26 июня, на пересечении улиц 1-я Линия и Радищева на несколько часов отключат светофоры. Об этом предупредили в городской администрации.

Перекресток будет нерегулируем с 09:00 до 12:00. В это время сотрудники горэлектросети будут проводить плановые работы на участке.

Водителей и пешеходов призвали быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы писали, что лучшие кардиологи страны съехались в Кузбасс для обмена опытом, а также в Кузбассе назначен новый министр экономического развития.