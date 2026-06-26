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НовостиОбщество26 июня 2026 1:58

На Южном в Кемерове временно отключат светофоры

Временно перестанут показывать сигналы светофоры на перекрестке 1-я Линия — Радищева
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 26 июня, на пересечении улиц 1-я Линия и Радищева на несколько часов отключат светофоры. Об этом предупредили в городской администрации.

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