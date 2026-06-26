В Кузбассе директор компании пойдет под суд за миллионные долги по зарплате

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В Междуреченске завершено расследование уголовного дела о невыплате заработной платы. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса.

Фигуранткой дела стала директор фирмы. Она обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат) и может лишиться свободы на срок до трех лет.

Женщина не выдавала зарплату 30-ти сотрудникам с января 2025 года по февраль 2026 года. В результате перед людьми образовалась задолженность, превышающая 3 млн рублей. Установлено, что начальница имела реальную финансовую возможность погасить ее, но не сделала этого.

Противоправная деятельность была выявлена в результате совместной работы сотрудников СК и прокуратуры. В результате принятых следствием мер удалось добиться полного погашения задолженности.

Сейчас уголовное дело передано мировому судье Мысковского городского судебного района для рассмотрения.

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