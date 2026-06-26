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НовостиЧто происходит26 июня 2026 3:03

В Кузбассе нетрезвый мотоциклист на стареньком «Урале» устроил погоню по полям

Пьяный водитель мотоцикла «Урал» с люлькой получил 10 суток ареста за нарушения
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Топках нетрезвый мотоциклист за рулем старенького «Урала» с люлькой устроил погоню по полям. Об инциденте рассказали в ГУ МВД Кемеровской области.

Инспекторы заметили мотоциклиста во время патрулирования и подали водителю знак остановиться. Однако мужчина в ответ только увеличил скорость и попытался скрыться в поле между поселком Трещевский и селом Черемичкино. Сотрудникам пришлось включить световую и звуковую сигнализацию и начать преследование. В итоге нарушитель был задержан.

Алкотестер показал, что содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составляет 1,11 миллиграмма на литр, что превышает максимально допустимый порог в 7 раз. Водитель также не имел прав, мотошлема, а его мотоцикл не зарегистрирован и застрахован.

В качестве наказания мужчине назначены штрафы на сумму 2 800 рублей и 10 суток административного ареста.

Ранее мы писали, что лучшие кардиологи страны съехались в Кузбасс для обмена опытом, а также в Кузбассе назначен новый министр экономического развития.