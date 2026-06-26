В Кузбассе мужчина насмерть забил соседку топориком

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В Березовском перед судом предстанет рецидивист, обвиняемый в убийстве женщины. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

В апреле этого года пьяный мужчина поссорился с соседкой. В ходе конфликта он нанес женщине не менее 20 ударов топориком по голове и лицу, а также избил руками и ногами. От полученных травм женщина скончалась на месте. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной ее смерти стала открытая черепно-мозговая травма.

Сейчас дело направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

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