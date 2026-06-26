В Кузбассе отремонтируют пять детских садов

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе по нацпроекту «Семья», который реализуется по решению президента РФ и при поддержке партии «Единая Россия», капитально отремонтируют пять детских садов. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Работы идут в Новокузнецке, Кемерове, Гурьевске, Юрге и Промышленновском округе. После капремонта здания станут более комфортными и безопасными - будут соответствовать всем современным стандартам.

На следующий год запланирован ремонт еще семи детских садов в Анжеро-Судженске, Кемерове, Калтане, Междуреченске, а также в Ленинск-Кузнецком районе, в том числе в поселках Демьяновка и Восходящий, селе Подгорное.

Ранее мы писали, что названы хэдлайнеры фестиваля НЕБОФЕСТ в Кемерове, а также в Новокузнецке родился богатырь весом почти 5 кг.