За неделю более 20 кузбассовцев попали в больницу с отравлениями

Фото: архив КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошлую неделю в отделение острых отравлений кемеровской областной больницы имени Подгорбунского поступили 24 человека, в том числе трое детей. Об этом сообщил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

Причинами отравлений чаще всего становились алкоголь, медикаменты и наркотики. Два человека пострадали от укуса змей.

Большая часть пациентов уже выписана.

Врач напомнил, что бытовую химию и аптечку нужно хранить в недоступных для детей местах, также стоит знать меру в отдыхе и никогда не смешивать лекарства со спиртным. При любых подозрениях на отравление необходимо звонить по номеру 112.

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