Житель Кузбасса пополнил ряды пешеходов из-за вредной привычки

Фото: прокуратура Кузбасса.

В Калтане местный житель пополнил ряды пешеходов — суд признал его виновным в повторном вождении в нетрезвом виде и конфисковал автомобиль. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение, однако выводов для себя не сделал и снова сел за руль после употребления спиртного. Инспекторы поймали нарушителя и во второй раз завели на него уголовное дело.

Водитель вину не признал, пояснив, что использовал ополаскиватель для полости рта и принимал лекарства, что повлияло на результаты освидетельствования. Однако версия осужденного была опровергнута исследованными в судебном заседании доказательствами.

Суд назначил кузбассовцу 100 часов обязательных работ и конфисковал в собственность государства автомобиль ВАЗ 21074, на котором мужчина совершал нарушения.

Ранее мы писали, что кузбасские врачи удалили пациентке гигантскую опухоль размером с новорожденного, а также солист группы «Пицца» пригласил кузбассовцев на «Динотерру».