В Кузбассе мужчина сел за руль неисправного грузовика и травмировал человека

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кузбассе будут судить водителя, по вине которого травмировался человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

52-летнйи мужчина управлял грузовиком «ФАВ Джи 6» с неисправными тормозами. На трассе в Ижморском округе мужчина остановился на подъеме, однако машина стала сама двигаться вниз и столкнулась с двумя другими большегрузами, которые ехали позади. В результате 41-летнему водителю грузовика «Вольво» были причинены травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

Виновника аварии по ходатайству следствия заключили под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Ранее мы писали, что кузбасские врачи удалили пациентке гигантскую опухоль размером с новорожденного, а также солист группы «Пицца» пригласил кузбассовцев на «Динотерру».