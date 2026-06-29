Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+24°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 июня 2026 4:14

Суд отправил 23-летнюю жительницу Кузбасса на 1,5 года в колонию за гибель отца

Автолюбительница совершила ДТП, в котором один человек погиб и трое серьезно пострадали
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

23-летняя жительница Тяжинского округа отправится в колонию-поселение за гибель отца в ДТП. Об этом сообщили в Мариинском городском суде.

В январе этого года женщина поехала на машине SKODA RAPID в Кемерово. В салоне были ее отец и двоюродная сестра. Недалеко от Мариинска автолюбительница пошла на обгон, но не убедилась в безопасности маневра и врезалась во встречный автомобиль TOYOTA CHASER.

В результате аварии погиб отец женщины, а также серьезно пострадала ее сестра. Кроме того, тяжелые травмы получили водитель второго автомобиля и его супруга, находящаяся на переднем сидении. Двое их детей травмировались незначительно.

Суд признал автолюбительницу виновной и назначил 1,5, года колонии-поселения.

Ранее мы писали, что кузбасские врачи удалили пациентке гигантскую опухоль размером с новорожденного, а также солист группы «Пицца» пригласил кузбассовцев на «Динотерру».