Суд отправил 23-летнюю жительницу Кузбасса на 1,5 года в колонию за гибель отца

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

23-летняя жительница Тяжинского округа отправится в колонию-поселение за гибель отца в ДТП. Об этом сообщили в Мариинском городском суде.

В январе этого года женщина поехала на машине SKODA RAPID в Кемерово. В салоне были ее отец и двоюродная сестра. Недалеко от Мариинска автолюбительница пошла на обгон, но не убедилась в безопасности маневра и врезалась во встречный автомобиль TOYOTA CHASER.

В результате аварии погиб отец женщины, а также серьезно пострадала ее сестра. Кроме того, тяжелые травмы получили водитель второго автомобиля и его супруга, находящаяся на переднем сидении. Двое их детей травмировались незначительно.

Суд признал автолюбительницу виновной и назначил 1,5, года колонии-поселения.

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