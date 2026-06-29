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НовостиЧто происходит29 июня 2026 4:31

В Кузбассе спасли повисшего на скале мужчину

Турист скатился со скалы и зацепился, повиснув над рекой
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

В Кузбассе помощь спасателей потребовалась 52-летнему мужчине, который повис на скале. Об инциденте рассказали в Агентстве по защите населения и территории.

В службу спасения позвонили очевидцы, отдыхающие на берегу Томи в деревне Денисово. Они заметили, что на другом берегу турист скатился со скалы и зацепился, висит над водой.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

Прибывшие спасатели сняли пострадавшего со скалы, переправили на берег и передали бригаде скорой помощи.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

Ранее мы писали, что кузбасские врачи удалили пациентке гигантскую опухоль размером с новорожденного, а также солист группы «Пицца» пригласил кузбассовцев на «Динотерру».