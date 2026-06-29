В Кузбассе спасли повисшего на скале мужчину

В Кузбассе помощь спасателей потребовалась 52-летнему мужчине, который повис на скале. Об инциденте рассказали в Агентстве по защите населения и территории.
В службу спасения позвонили очевидцы, отдыхающие на берегу Томи в деревне Денисово. Они заметили, что на другом берегу турист скатился со скалы и зацепился, висит над водой.
Прибывшие спасатели сняли пострадавшего со скалы, переправили на берег и передали бригаде скорой помощи.
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