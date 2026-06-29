В минздраве Кузбасса рассказали о правилах безопасного купания

В минздраве Кузбасса напомнили о правилах безопасного купания. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Купаться в водоемах опасно натощак и стразу же после плотного приема пищи. В первом случае возрастает риск внезапной слабости, судорог и гипогликемии, во втором – тошноты, рвоты и даже остановки дыхания. Об этом сообщили в минздраве Кузбасса.

В ведомстве напомнили о правилах безопасного купания. Среди рекомендаций – не погружаться в воду резко, так как может возникнуть холодовой шок. Перед входом в воду надо намочить грудь, живот и затылок. Первое погружение нужно сделать по пояс на 20-30 секунд. При температуре воды +18 градусов не рекомендуется нырять с головой.

Также врачи советуют не нырять в незнакомых местах (удар о дно может закончиться серьезной травмой позвоночника) и не оставлять детей без присмотра (утопление происходит без криков за 20-30 секунд).

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