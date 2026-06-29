В Кузбассе на руднике погиб водитель самосвала

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тисульском районе работник промышленного предприятия погиб в результате опрокидывания карьерного самосвала. Кузбасский следком возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

Трагедия произошла 21 июня 2026 года на складе дробильной фабрики горнорудного предприятия. Водитель карьерного самосвала производил отгрузку, но из-за нарушения технологического процесса транспортное средство опрокинулось. В результате водитель погиб на месте.

Сейчас на предприятии работают следователи. Дело находится на контроле руководства следственного управления и прокуратуры региона.

Ранее мы писали, что кузбасские врачи удалили пациентке гигантскую опухоль размером с новорожденного, а также солист группы «Пицца» пригласил кузбассовцев на «Динотерру».