В Кузбассе задержан мужчина, повредивший авто из‑за парковки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Междуреченске росгвардейцы задержали жителя, который пытался скрыться после повреждения чужого автомобиля. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Ночью 42-летний мужчина обратился к правоохранителям. Он рассказал, что преследует незнакомца, повредившего его машину. На место происшествия оперативно прибыл экипаж Росгвардии. Они задержали 51-летнего мужчину, который был пьян.

По предварительным данным, на парковке у супермаркета задержанный поссорился с владельцем автомобиля «Хендай Элантра» из-за занятого парковочного места. В ходе конфликта мужчина повредил боковое зеркало и дефлектор бокового окна иномарки. После этого он попытался скрыться. Владелец машины преследовал его и сообщил о случившемся правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства Росгвардия передала задержанного представителям органов внутренних дел.

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