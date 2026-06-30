В Кемерове задержали похитителя с пятью килограммами сыра. Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области.

В Кемерове экипаж Росгвардии задержал похитителя в гипермаркете. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Ночью росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги в гипермаркет на Ленинградском проспекте. На выходе они задержали 24-летнего жителя с явными признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, молодой человек взял в торговом зале более пяти килограммов различного сыра на сумму свыше 6 тысяч рублей и попытался уйти без оплаты. Сотрудники магазина заметили это по камерам и вызвали наряд Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали полиции.

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