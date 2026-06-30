В Кемерове задержали похитителя с пятью килограммами сыра

В Кемерове экипаж Росгвардии задержал похитителя в гипермаркете. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.
Ночью росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги в гипермаркет на Ленинградском проспекте. На выходе они задержали 24-летнего жителя с явными признаками алкогольного опьянения.
По предварительной информации, молодой человек взял в торговом зале более пяти килограммов различного сыра на сумму свыше 6 тысяч рублей и попытался уйти без оплаты. Сотрудники магазина заметили это по камерам и вызвали наряд Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали полиции.
Ранее мы писали, что в Кузбасса задержали мужчину, который разбил три машины из-за обиды на друзей, а еще Кузбасс получит 67,3 млн рублей на развитие молодежных инициатив в 2027 году.