В Кемерове в суде поймали разыскиваемого должника по делу о коррупции. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Арбитражном суде Кемерова старший смены на объекте - судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов майор внутренней службы Станислав Курилов выявил должника при проверке документов. Об этом сообщили в ГУФССП России по Кемеровской области.

Во время контроля на входе судебный пристав установил, что один из посетителей находится в розыске. Он был должником по делу о взыскании уголовного штрафа за коррупционное преступление.

После обнаружения должника сотрудник ведомства сообщил об этом судебному приставу-исполнителю, который инициировал розыск. Должника передали ему для дальнейших действий.

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