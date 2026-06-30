В Новокузнецке врачи удалили кость из бронха пациента, с которой он жил два года

Фото: министерство здравоохранения Кузбасса.

Врачи Новокузнецкой городской клинической больницы №29 имени А.А. Луцика помогли 72-летнему жителю Кемерова. Почти два года он страдал от сильного кашля, частых бронхитов и одышки. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса.

Компьютерная томография выявила, что небольшой фрагмент кости врос в стенку бронха. Пациент случайно вдохнул его во время еды. Это привело к нарушению работы части легкого.

Операция длилась около часа под общим наркозом. Врачи удалили инородное тело с помощью эндоскопического оборудования, сохранив пациенту легкое.

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