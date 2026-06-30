В Кузбассе осудили женщину за оправдание терроризма и реабилитацию нацизма. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд признал жительницу Новокузнецка виновной в публичном оправдании терроризма и реабилитации нацизма. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, 24 июня 2024 года осужденная разместила в соцсетях комментарий, оправдывающий терроризм. 9 июля 2024 года в одной из социальных сетей женщина, используя другой аккаунт, опубликовала комментарий, в котором положительно оценила действия военных преступников времен Второй мировой войны.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России. Они передали материалы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело. В ходе расследования в доме женщины провели обыск и изъяли документы и электронные носители.

Экспертизы подтвердили ее вину. Женщину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и запретили заниматься публичной деятельностью в интернете на четыре года.

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