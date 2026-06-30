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НовостиОбщество30 июня 2026 4:35

В Кузбассе паломники отправились в Феодоровский крестный ход до Томска

В Кузбассе стартовал Феодоровский крестный ход
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе паломники отправились в Феодоровский крестный ход до Томска. Фото: соцсети Дмитрия Ажичакова.

В Кузбассе паломники отправились в Феодоровский крестный ход до Томска. Фото: соцсети Дмитрия Ажичакова.

Накануне в Анжеро-Судженске стартовал традиционный Феодоровский крестный ход. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ажичаков.

Паломники отправились от храма Святых апостолов Петра и Павла и пройдут около 160 километров до Богородице-Алексиевского монастыря в Томске.

Маршрут повторяет путь святого старца Феодора, сибирского подвижника, к мощам которого идут участники. Крестный ход проводится с 2006 года и считается одним из самых продолжительных в России.

Ранее мы писали, что в Кузбасса задержали мужчину, который разбил три машины из-за обиды на друзей, а еще Кузбасс получит 67,3 млн рублей на развитие молодежных инициатив в 2027 году.