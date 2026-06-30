В Кузбассе паломники отправились в Феодоровский крестный ход до Томска. Фото: соцсети Дмитрия Ажичакова.

Накануне в Анжеро-Судженске стартовал традиционный Феодоровский крестный ход. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ажичаков.

Паломники отправились от храма Святых апостолов Петра и Павла и пройдут около 160 километров до Богородице-Алексиевского монастыря в Томске.

Маршрут повторяет путь святого старца Феодора, сибирского подвижника, к мощам которого идут участники. Крестный ход проводится с 2006 года и считается одним из самых продолжительных в России.

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