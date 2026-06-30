Пять часов борьбы за жизнь: кемеровские врачи спасли мужчину с размозженным легким после падения с высоты

Фото: министерство здравоохранения Кузбасса.

Пациента, упавшего с высоты, в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского оперировали более пяти часов. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса.

При поступлении его состояние было критическим: закрытая травма грудной клетки, массивное внутреннее кровотечение и угроза остановки сердца.

Пострадавшего доставили в операционную. Обнаружили разможжение легочной ткани и кровотечение. Врачи выделили питающие сосуды и провели удаление поврежденной части легкого в условиях крайне нестабильной гемодинамики.

Операция длилась более пяти часов. За это время пациент сильно потерял кровь. Но анестезиологи сделали всё возможное, чтобы стабилизировать его состояние. Они своевременно восполняли кровопотерю.

Сейчас мужчина пришел в сознание и дышит самостоятельно. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

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