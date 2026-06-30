В Кузбассе поймали 12-летнего мальчика, который управлял мопедом

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

Во время патрулирования в Топкинском муниципальном округе сотрудники ГИБДД остановили 12-летнего мальчика, который управлял мопедом. На место вызвали его родителей. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

На родителей составили протокол за передачу управления транспортным средством лицу без прав. Штраф составит 30 000 рублей. Мопед поместили на специализированную стоянку.

Сотрдники ПДН рассматривает возможность привлечения родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Материалы передадут на комиссию по делам несовершеннолетних.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что управлять мопедом можно с 16 лет, получив права категории «М». Мотоциклом - с 18 лет (категория «А») или с 16, если объем двигателя не больше 125 куб. см (категория «А1»). Кроссовые мотоциклы и питбайки (спортинвентарь) нельзя использовать на дорогах общего пользования - только на закрытых трассах.

Ранее мы писали, что в Кузбасса задержали мужчину, который разбил три машины из-за обиды на друзей, а еще Кузбасс получит 67,3 млн рублей на развитие молодежных инициатив в 2027 году.