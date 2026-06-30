В Заводском районе Кемерова продолжается капремонт детсада

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

В Кемерове глава города Дмитрий Анисимов провел очередной строительный штаб, чтобы проверить, как идет капитальный ремонт детского сада № 202 на улице Веры Волошиной в Заводском районе. Здание, построенное в 1983 году, нуждается в обновлении. Об этом градоначальник сообщил в соцсетях.

Строители активно демонтируют старые конструкции и полностью меняют инженерные сети - от отопления до электрики. Мэр отметил, что эти работы важны для комфорта и безопасности малышей.

Детский сад обновят полностью: заменят окна, двери и полы, сделают фасад и кровлю. Особое внимание уделят безопасности: расширят проходы, установят современные системы дымоудаления и контроля доступа.

После ремонта детсад станет уютным и современным. Завезут новую мебель и оборудование, а главной особенностью станет собственный оздоровительный центр для детей и родителей. Обновленное учреждение сможет принять 140 детей. Работы планируют завершить до конца года.

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