Агроном рассказала, как вырастить роскошные розы в суровом сибирском климате. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский агроном Наталья Пушкар рассказала Горсайту, как несмотря на суровый климат в сибирских теплицах выращивают розы для срезки.

Так по словам специалиста, самые ходовые сорта - Сильва Пинк, Пинк Дайменшенс и Ред Наоми. При этом российские саженцы лучше переносят сибирский климат и перепады влажности. Импортные - капризнее, требуют строгого ухода, но зато дают мощный старт благодаря современным технологиям. Главное, по словам агронома, - не происхождение, а здоровые корни и возраст саженца. От посадки до срезки проходит 90–112 дней.

Главные враги роз — паутинный клещ, тля, гусеницы и мучнистая роса. С ними борются с помощью клеевых ловушек, биопрепаратов, проветривания и контроля влажности (до 70%). Температуру днём держат на уровне 22–25 °C, ночью опускают до 15–18 °C — так цветы тратят энергию не на дыхание, а на рост бутонов.

Другими серьезными проблемами являются долгие зимы и нехватка солнца. Но есть и решение: правильные сорта, досвечивание и строгий микроклимат. Лучше всего для теплиц подходят голландские и немецкие сорта, например Avalanche.

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