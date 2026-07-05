Кузбассовцы за неделю обманулись почти на 23 миллиона рублей. Фото: Григорий НИКИТЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кузбассовцы за неделю обманулись почти на 23 миллиона рублей, сообщает прокуратура Кузбасса.

Всего жертвами дистанционного мошенничества за неделю стали 57 жителей региона, один из которых потерял 8,143 миллиона рублей.

В прокуратуре Кузбасса уточнили, что 26 человек из числа обманутых кузбассовцев стали жертвами незаконных списаний денег с банковских счетов, в том числе в результате оформления кредитов. Еще 9 человек поверили лжеинвесторам и попытались заработать на инвестициях. 11 человек были обмануты лжесотрудниками ведомств и перевели деньги на «безопасные счета», и еще 11 человек были обмануты после размещения объявлений на специализированных онлайн-площадках. Общая сумма причиненного ущерба составила 22,724 миллиона рублей.

Ранее мы сообщали, что в Кузбассе в салоне автомобиля умерла шестимесячная девочка.

А еще, что кемеровчанка осуждена за серию краж креветок и конфет из супермаркетов.