Кузбасское село Ишим отмечает 300-летие со дня основания. Фото: Екатерина САРДАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кузбасское село Ишим отмечает 300-летие со дня основания. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк, опубликовав поздравление с юбилеем населенного пункта.

Глава региона напомнил, что село Ишим – родина выдающегося ученого-атомщика Андрея Самойлова. Он участвовал в создании первых советских ядерных зарядов, разрабатывал тепловыделяющие элементы для атомных ледоколов и подводных лодок, а его разработки легли в основу целого направления в атомной промышленности. Сохранить память о нем на малой родине помогла местная жительница, 37 лет отработавшая в ишимской школе учителем русского языка и литературы и все эти годы по крупицам собиравшая историю села, – Татьяна Николаевна Глебова.

– С днем села, Ишим! Пусть в каждом уголке Кузбасса жизнь становится только лучше! – завершил свое поздравление глава региона Илья Середюк.

Ранее мы сообщали, где в Кузбассе видели мистических дев с рыбьими хвостами: «В ночь на Ивана Купалу опасайтесь …русалок»

А еще, что в Сочи спасли кемеровчанку, заблудившуюся в Мамедовом ущелье.