МЧС Кузбасса дало штормовое предупреждение о сильных ливнях и грозах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

МЧС Кузбасса выдало штормовое предупреждение о сильных ливнях и грозах. SMS-рассылка жителям региона поступила вечером воскресенья, 5 июля.

Согласно прогнозу синоптиков, в ночь с 5 на 6 июля – синоптики обещают кузбассовцам переменчивую погоду: кратковременные дожди сменятся местами мощными ливнями, местами возможны грозы и град в отдельных районах. Ветер будет порывистым, его скорость местами может достигать 13–18 м/с.

ГУ МЧС по Кемеровской области призывает жителей региона быть внимательными: в ветреную и грозовую погоду избегайте соседства с деревьями, рекламными стендами и линиями электропередач. Опасны также временные конструкции – лучше держаться от них подальше и не парковать рядом авто. Детей нельзя оставлять без взрослых. Дома отойдите от окон. Если непогода застала вас на улице, зайдите в любое помещение. А еще – выключите из сети электроприборы, чтобы избежать скачков напряжения.

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