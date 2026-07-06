Житель Кузбасса на 9 лет отправится в колонию за смерть приятеля

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Суд на основании вердикта присяжных заседателей приговорил 48-летнего жителя Промышленновского округа к 9 годам колонии строгого режима за убийство приятеля. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре региона.

Мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В 2021 году кузбассовец во время бытовой ссоры схватился за нож и нанес им несколько ударов в жизненно важные области тела знакомого: грудную клетку и лицо. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стала закрытая травма грудной клетки.

Следующие 9 лет нападавший мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима.

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