В Кузбассе двух 19-летних парней будут судить за диверсию и госизмену

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В Кузбассе двух 19-летних парней будут судить по обвинению в диверсии (п. «а, б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), государственной измене (ст. 275 УК РФ) и содействии диверсионной деятельности (ч. 1 ст. 281.1 УК РФ). Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Летом 2024 года приятели подожги два релейных шкафа в районе железнодорожной станции Мариинск. Сделали это за денежное вознаграждение по заданию неизвестного лица в интернете.

Сейчас уголовное дело направлено в Кемеровский областной суд.

Ранее мы писали, что кузбасский врач рассказал, что такое «грозовая астма», а также губернатор Кузбасса поручил сократить время на разгрузку цистерн с топливом.