Фото: пресс-служба АПК.

До конца сентября в Кузбасс поступит 37 новых автобусов большой вместимости. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Все автобусы будут работать на газе - это вклад в экологии региона. Также по просьбам кузбассовцев салоны оборудуют кондиционерами.

«В 2018 году процент износа общественного транспорта Кузбасса был около 90%. Тогда обновление техники пришлось проводить в экстренном режиме. Чтобы такого не повторилось, сейчас транспорт заменяем планомерно, даже несмотря на экономические сложности», - подчеркнул губернатор.

После осеннего обновления доля техники в нормативном состоянии превысит 90% (сейчас - около 80%).

Сумма финансирования составит 561,1 млн рублей. Закупка осуществляется с использованием федеральной субсидии на газомоторную технику.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина погиб в ночном пожаре, а также губернатор поручил сократить время на разгрузку цистерн с топливом.