Школа в Осинниках 1 сентября откроет свои двери после ремонта

Фото: пресс-служба АПК.

Капитальный ремонт школы №33 в поселке Тайжина Осинниковского округа выполнен на 79%. Планируется, что работы будут завершены в июле, а уже в новом учебном году ученики сядут за парты.

Как сообщили в пресс-службе АПК, сейчас в здании завершают чистовую отделку помещений и монтаж инженерных систем, также благоустраивается территория учебного заведения. Работы ведутся в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» и Народной программы партии «Единая Россия».

«Школа в Осинниках не просто получит обновленные пространства. Она сохранит и укрепит свои уникальные образовательные традиции - туризм, краеведение, инженерные направления, дополнит их профильными классами МЧС. Такой подход помогает превратить капремонт здания в драйвер комплексного развития учебного заведения», - отметил Илья Середюк.

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