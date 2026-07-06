Попросил забрать посылку: девушка решила завести роман в Кемерове и стала фигуранткой уголовного дела

Фото: архив КП. Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

19-летняя жительница Новосибирска приехала в Кемерово на романтическую встречу с мужчиной и стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Девушка познакомилась в интернете с молодым человеком, который спустя время пригласил ее в Кемерово. Здесь он попросил ее встретиться якобы с его бабушкой и забрать у нее посылку, а также назвал кодовое слово «Нина». Доверчивая сибирячка забрала деньги и передала другому человеку - все, как ее попросил интернет-знакомый. Сам знакомый после этого перестал брать трубку.

Бабушка, передававшая деньги, оказалась вовсе не родственницей кемеровчанина, а жительницей Красноярска, которую развели мошенники. По их указке она приехала в Кемерово, чтобы передать деньги курьеру. Сумма ущерба составила 460 тысяч рублей.

Ничего не подозревавшую 19-летнюю жительницу Новосибирска задержали. Она стала фигуранткой дела, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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