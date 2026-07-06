В Новокузнецке осудили гендиректора за сокрытие более 17 млн рублей от налоговой. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Куйбышевский районный суд Новокузнецка вынес приговор по делу о сокрытии денег организации. Генерального директора компании признали виновным. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

По данным следствия, с ноября по декабрь 2023 года подсудимый переводил деньги контрагентам через счета другой фирмы. Это позволило избежать ареста средств на счетах подконтрольного предприятия. В результате налоговая задолженность в размере более 17,3 млн рублей осталась неуплаченной.

Подсудимый вину не признал, утверждая, что действовал в интересах компании, чтобы сохранить ее работу. Суд отверг эти доводы и признал мужчину виновным.

Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также подсудимому запретили работать на руководящих должностях в коммерческих организациях в течение года.

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