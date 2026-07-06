В Кемерове водитель протаранил припаркованные машины, пытаясь скрыться от полицейских

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове задержали пьяного водителя, который устроил погоню с полицией и попал в ДТП. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники ДПС подали водителю автомобиля «Шевроле Лачетти» знак остановки, однако тот в ответ лишь увеличил скорость и попытался скрыться. Около дома № 24 по проспекту Химиков нарушитель не справился с управлением и врезался в припаркованные машины.

34-летний автомобились оказался нетрезв. На него составили четыре административных протокола, общая сумма штрафов может составить более 57 000 рублей. Машину нарушителя отправили на специализированную стоянку.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина погиб в ночном пожаре, а также губернатор поручил сократить время на разгрузку цистерн с топливом.