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НовостиОбщество6 июля 2026 10:19

В Кемерове открылась выставка «Они сражались за Родину»

Губернатор Кузбасса объявил об открытии выставки «Они сражались за Родину» в Кемерове
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кемерове открылась выставка «Они сражались за Родину».

В Кемерове открылась выставка «Они сражались за Родину».

В Кемерове открылась выставка «Они сражались за Родину». На ней представлены сто портретов кузбасских героев СВО. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Глава региона рассказал, что первыми посетителями выставки стали участники региональной программы «СВОи Герои. КуZбасс», включая ветерана Григория Мосева. После тяжелого ранения и долгой реабилитации Григорий не просто вернулся к мирной жизни, но и посвятил себя помощи другим. Сейчас он работает социальным координатором кузбасского филиала фонда «Защитники Отечества» и помогает ветеранам и их семьям.

Выставка будет работать в торговом центре «Я» до 20 июля, а затем отправится в другие города.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина погиб в ночном пожаре, а также губернатор поручил сократить время на разгрузку цистерн с топливом.