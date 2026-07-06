Губернатор Кузбасса обсудил с главой округа обеспечение территории бензином.

В ходе рабочей встречи губернатор Кузбасса Илья Середюк обсудил с главой Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Василием Мельником ситуацию с обеспечением топливом территории.

По словам Василия Мельника, на данный момент в округе нет дефицита бензина. Оперативная информация о наличии топлива поступает главе округа дважды в сутки на мобильный телефон.

Важным решением, принятым по обращениям жителей, стало разрешение на отпуск бензина в канистры. Сейчас такая возможность есть на 12 заправочных станциях округа. Эта мера была реализована в том числе для удобства дачников и садоводов - чтобы они могли заправлять газонокосилки и триммеры. Объем отпускаемого в канистры топлива составляет до 10 литров, доступны разные марки бензина.

Губернатор поручил главе округа держать ситуацию на личном контроле и незамедлительно сообщать о любых сбоях в обеспечении доступности топлива.

Ранее мы писали, что в Кузбассе мужчина погиб в ночном пожаре, а также губернатор поручил сократить время на разгрузку цистерн с топливом.